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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أيمن سالم : متحور "بيرولا" ليس خطراً وله علاج متوافر

صدى البلد

انتشر في اواخر الشهر الماضي متحور جديد يسمى "بيرولا" المعروف علميًا باسم BA.2.86  هو متحور مشتق من "أوميكرون".


وأوضح الدكتور ايمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، ان متحور "بيرولا" يتميز بأنه سريع الانتشار لكنه تأثيره على الجسم ضعيف جدا وهو متحور لا ينتج عنه امراض خطيرة الا اذا اصاب مريض امراض مزمنة او مريض صدر او مريض قلب او سكر او ضغط او كلى.

 

واشار الدكتور ايمن سالم الي انه في حالة عدم ضبط الامراض المزمنة من قلب وسكر وضغط وعدم انضباط الامراض الصدرية اذا اصاب المريض متحور "بيرولا" من الممكن ان يتسبب في مضاعفات ورغم ذلك حتى الآن لم يتم اثبات وجود مضاعفات جراء الاصابة بالمتحور الجديد.


واكد الدكتور ايمن سالم ان فترة الاصابة بمتحور "بيرولا" تأخذ من 4 الي 5 أيام والأعراض تتمثل في الرشح والسعال والصداع وارهاق عام في الجسم والشعور بحرقان في الحلق والم في الجسم والم في العضلات وقلما ما يكون معه سعال او كحة، وقلما ما يكون معه تغيرات في الاشعة الرئوية او تغيرات في كمية الاكسجين.


واوضح الدكتور ايمن سالم ان علاج متحور "بيرولا" متوافر وهو نفس علاج كورونا، وهو ليس بالخطورة فلا داعي لاثارة الذعر.


اما عن اللقحات فحتى الان لا يوجد توصيات بتناول جرعة رابعة الا لبعض الاشخاص وهم ذو الحالات الخطيرة من كبار السن فوق 75 عاماً او المصابون بأمراض خطيرة واورام سرطانية.

بيرولا اوميكرون متحور بيرولا الأمراض المزمنة الأمراض الصدرية

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