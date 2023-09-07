عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطرح زجاجة زيت بـ 30 جنيها .. اِعرف أماكن البيع

صدى البلد

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من السلع التموينية بأسعار مخفضة عن الاسواق منها زجاجة زيت بسعر 30 جنيها.. 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، والتي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين ضمن مقررات دعم السلع التموينية خلال شهر سبتمبر بالمنافذ التابعة منها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر كالتالي:

- سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

- المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

- المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

- اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

- الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

- المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

- الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

- الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

- المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

- الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

قال وزير التموين في تصريحات صحفية، إن قيمة دعم الفرد 50 جنيها، يمكن بها صرف زجاجة زيت بسعر 30 جنيها، وكيس سكر بسعر 12.5 جنيه، كما يمكن استكمال باقي مبلغ الدعم من باقي السلع مثل كيس المكرونة.

ويصل عدد المستفيدين من الدعم إلى 64 مليون مواطن، ويمكنهم الحصول على 32 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع، ما بين منافذ مشروع «جمعيتى» وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

التموين زجاجة زيت السلع التموينية سلع تموين بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من ترامب بشأن محاكمته في جورجيا

لماذا نهى النبي عن القزع وهل تدريج الشعر حرام؟

ألنترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر السيارات الكورية في مصر

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

هل تنخفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؟.. المحاصيل الحقلية يزف بشرى للمواطنين

يود وكربون مشع| هل تحظر مصر استيراد السمك الياباني؟!.. و“فوكوشيما” النووية السر في هذا القرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ