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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. فحص وعلاج 1800 رأس ماشية ودواجن خلال قافلة بيطرية بكفر الشيخ

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

تمكنت القافلة البيطرية لمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تقديم الخدمات البيطرية لـ 1053 رأس ماشية، و750 من الدواجن، مابين أمراض باطنة، وأمراض دواجن، وإجراء جراحات وتناسليات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

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يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة لرفع المعاناة عن مربى الماشية وأهالينا الفلاحين ومبادرة حياة كريمه، بقرية سنتماى بسيدي غازي، وذلك لتقديم خدمات طبية بيطرية متنوعة مجانية للثروة الحيوانية والداجنة، لعلاج مختلف الحيوانات ورش جماعي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من أمراض الدم، والعمل على زيادة الإنتاجية وزيادة الألبان، وعلاج جماعى لمكافحة الطفيليات الداخلية (تريماتودا ونيماتودا).

جاء ذلك بحضور الأطباء البيطريين، عبدالستار شعوط، ومحمود غالب، وعماد عبدالعزيز، وحاتم عبد الفتاح الشافعي، وتامر مصطفى منصور، ودعاء عبدالحى عبدالعزيز، ومحمد على محمود، وسامى أحمد السيد، ووفاء محرز.

ووجه الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، الشكر كل من ساهم في خدمة المواطنين، وتقديم خدمة ميسره، لرفع وزيادة الإنتاجية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وتستمر مسيره العطاء لخدمة المربيين، وأهالينا الفلاحين، حفاظاً على ثروتهم وتحقيق أهداف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها.

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