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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية ستعود من جديد ... أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح

صدى البلد

كشف  أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: محمد صلاح مستمر في ليفربول ولن ينضم إلى الاتحاد هذا الصيف بعد نهاية سوق الانتقالات في السعودية رسميا.

و تابع : الموثوق رومانو صحفي سكاي ..  من المؤكد محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة بسبب اغلاق سوق الانتقالات السعودي اليوم وليفربول أكد ان الملك المصري غير قابل للمساس رغم العروض الكبيرة الاسبوع الماضي  ، أتوقع السعودية ستعود من جديد في 2024.

 

وأوضح التقرير، أن عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح، من ليفربول كان الأكبر في تاريخ كرة القدم في حال إتمام الصفقة.

عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

وكانت بعض التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت في وقت سابق أن نادي اتحاد جدة قدم عرضًا لناددي ليفربول الإنجليزي، بقيمة 215 مليون إسترليني، لشراء محمد صلاح.

 

ويستمر نادي ليفربول في رفض بيع محمد صلاح، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، رغم العروض الخيالية التي قدمها النمور.

محمد صلاح ليفربول أداء اللاعب محمد صلاح أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح

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