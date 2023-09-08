مصطفى بكرى لـ أحمد طنطاوى: أصدقك إزاى وإنت بتقابل ناس عايزة البلد تقع

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه منزعج من أن أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة بأنه يرحب بعودة الإخوان للمشهد السياسي، معلقا “المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي أكد على ترحيبه بعودة الإخوان”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإخوان قرروا النزول للانتخابات الرئاسية والتصويت ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم في لبنان بواسطة أيمن نور وتأكيده أنه لم يتطرق للانتخابات الرئاسية إلا بشكل عرضي وتم الحديث عن الحد الأدنى للضمانات للانتخابات الرئاسية قبل إجرائها.

جماعة الإخوان الإرهابية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الخونة والمتآمرين يستهدفون الشعب المصري، وليس مؤسسة معينة، معلقا "أنت كمرشح رئاسي أصدقك إزاى وإنت بتقابل ناس عايزة البلد تقع

