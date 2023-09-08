ناهد السباعي تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت ناهد السباعي، أنظار جمهورها ، بإطلالة مثيرة وجذابة من داخل حمام السباحة ، و علقت قائلة :Haven on earth 🏔🦋💙.

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجى، نهله سلامة، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.