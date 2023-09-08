عدلي القيعي عن فشل انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة: المهم ميلاعبش الأهلي

علق عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي على فشل صفقة انتقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعد غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي.

وأكد القيعي في تصريحات عبر قناة ناديه، أن محمد صلاح، قاوم العديد من العروض المغرية غير المسبوقة ليصبح أغلى لاعب في العالم بأرقام مرعبة.

وعن موقفه من رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة أو بقائه في ليفربول، قال رئيس شركة الأهلي: يعني أنا كنت أتمنى إن صلاح يروح اتحاد جدة ويلاعبني في كأس العالم للأندية.. كيف هذا؟.

وأوضح القيعي أن وجود صلاح مع اتحاد جدة سيكون معناه مواجهة أمام الأهلي، وهو ما لم يكن يتمناه على الإطلاق، خاصة أن جماهير الأهلي تحبه.

وشدد القيعي على أنه لو كان الناصح لصلاح لقال له إنه وصل لمرحلة أن الأموال ليست هي الهدف في مرحلته الحالية بل إن المجد مع ليفربول هو الأبقى لذلك فإن صلاح قدم المجد على العرض.

وأشار إلى أن الأهلي لا يخشي مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، فسبق ولعب أمام بايرن ميونيخ الألماني من قبل وكانت نتيحة متقاربة بالإضافة إلى أنه واجه ريال مدريد وكان ندًا قويًا وأهدر العديد من الفرص.