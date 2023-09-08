رابطة الأندية تعلن موعد قرعة دوري الموسم الجديد وأعداد الجماهير في المباريات

كشف شريف صالح، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، عن موعد الإعلان عن سعة الجماهير التي سيكون مسموح بها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنهم طلبوا زيادة الحضور الجماهيري.

وأكد صالح في تصريحات تليفزيونية أن رابطة الأندية ستعلن القرارات الخاصة بالحضور الجماهيري خلال مراسم سحب قرعة الدوري يوم الإثنين المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عضو رابطة الأندية إلى أنه قرعة الدوري تجرى سنويا، وتتم بشكل اعتيادي وسيتم الإعلان عن كافة القرارات الخاصة بالدوري خلالها ومن ضمنها عدد الحضور الجماهيري المسموح به بعد موافقة الجهات الأمنية.

واستكمل صالح حديثه مؤكدًا أنهم في رابطة الأندية يهدفون إلى إعادة الكرة المصرية إلى ريادتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أنهم يسعون كل موسم لسرعة إعادة الجماهير بالسعة الكاملة.

وتحدث عضو الرابطة عن الارتباطات الدولية للأندية المصرية سواء بالمشاركات الأفريقية أو ظهور الأهلي في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيكون استثنائيًا، وأنهم سيراعون هذا الأمر في تحديد المواعيد.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بجانب بيراميدز، في حين سيتواجد الفريق الأحمر أيضًا في الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية ويشهد 2024 مشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية.