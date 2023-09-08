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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو التنسيقية يطالب بإصدار قانون الطلبة واستحداث المكتب التنفيذي لشباب الجامعات

محمد أسامة عضو تنسيقية
محمد أسامة عضو تنسيقية شباب الأحزاب

قال محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن التنسيقية إن الطلاب بصفة عامة هم عماد الأمة المصرية، وطلاب الجامعات بصفة خاصة هم قاطرة المشاركة السياسية للشعب المصرى.


وطالب أسامة، خلال كلمته فى جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي للحوار الوطني لمناقشة قضية "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، بإصدار قانون الطلبة ولائحته التنفيذية الخاصة، على أن تتمحور الفلسفة العامة للقانون حول أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هى الهيئة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، وأن يكون انعقاد الجمعية العمومية الثانية للانتخابات بأى نسبة كانت.
 

ودعا إلى استحداث المكتب التنفيذى لطلاب الجامعات المصرية، والمكون من رؤساء اتحادات طلاب الجامعات ونوابهم، مع إضافة لجنتين إلى لجان الاتحادات الطلابية، وهما لجنة نماذج المحاكاة والمبادرات والتى تعمل على إنشاء وعقد نماذج المحاكاة ورعاية المبادرات والإشراف عليها، وتعمل على الحصول على دعم مادى ومعنوي للاتحادات الطلابية، ولجنة الطلاب الوافدين والتى تعمل على دمج طلاب الجاليات الأجنبية داخل المجتمع الطلابى.
 

كما طالب بأن تكون قرارات مجالس اتحادات الطلاب ملزمة للسلطة المختصة-  كلاً على مستواه - وذلك بأن تكون قرارات مجلس الاتحاد بالإخطار.

اتحادات الطلاب الاتحادات الطلابية الانشطة الطلابية الطلاب الوافدين لجنة الشباب محمد أسامة

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