تريزيجيه يؤدي مرانه اليومي داخل الملعب.. صور

شارك اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تريزيجيه في الصورة داخل الملعب أثناء ميرانه اليومي.

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب "شوبير"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “الحمد لله على سلامتك يا تريزيجية يعود لتدريبات طرابزون سبور بعد تعافيه من الإصابة”.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، زف بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء بشأن صفقة مهاجم الفريق المنتظرة.