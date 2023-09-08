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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط لصوص سرقة أبواب المقابر في القليوبية.. صور

حانب من الواقعة
حانب من الواقعة

تمكن أهالى قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط 3 لصوص تخصصوا في سرقة بوابات المقابر، تمكن أحدهم من الهرب في حين أمسك الأهالى بالأثنين خلال قيامهما بمحاولة الهرب عقب أكتشاف أمرهم من قبل احد السائقين يدعى محمد حلمى والذى استغاث بالأهالى الذين توافدوا على منطقة المقابر صباح اليوم الجمعة.

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تم تحريرمحضر بالواقعة عقب اتصال الأهالى بشرطة النجدة وتم نقل المتهمين الى مركز شرطة القناطر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار أحد شهود العيان ويدعى عرفة عبد العظيم غنيم إلى أنه تم اكتشاف سرقة 5 بوابات في اليوم السابق للواقعة وانهم حضروا لإستكمال اعمال السرقة في الثانى الذى تم ضبطهم فيه.

وأضاف أنه تم سماع أقوال كلا من طارق الشال (موظف) وعبد الفتاح جلال (بالمعاش) والذين اكدوا الواقعة وأشاروا الى انه تم ضبط معدات السرقة وهى مقص لقطع الأقفال ومجموعة من العتلات الحديدية لرفع البوابات وتروسيكل لحمل البوابات المسروقة تمهيدا لبيعها لتجار الخردة .

وقال عرفة غنيم إنه يجب التصدي لمثل تلك الظواهر لكونها تهدد الأمن الإجتماعى، ومراجعة أعمال تجارالخردة حيث يتم بيع كيلو الحديد 10 جنيهات لهؤلاء التجار.

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القليوبية القناطر الخيرية قرية شبرا شهاب شهود العيان شرطة النجدة

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