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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الشكاوى الحكومية تتلقى 2178 استغاثة بشأن الغاز في شهر

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت مع 2178 شكوى وبلاغًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس؛ حيث قامت فرق العمل بالوزارة والشركات المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1627 شكوى وبلاغًا، وجارِ حسم ومعالجة 542 شكوى، وتمت الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة منها بواقع 511 بلاغاً فور تلقيها من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع لفرق الطوارئ بشركات توزيع الغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق أكد "الرفاعي" أيضًا أن شهر أغسطس شهد الاستمرار في تحقيق استجابات إيجابية وفورية في معالجة الشكاوى الواردة عبر المنظومة من عملاء الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات لحل أي مشكلات قد تواجه مستخدميه وتيسير إجراءات حصولهم على خدماته بالشكل الذي يحقق الرضا الكامل لمستخدمي هذه الخدمة الحضارية، ويجرى العمل باستمرار على تطوير منظومة خدمة عملاء الغاز الطبيعي بما يواكب النمو المستمر في أعداد عملائه نتيجة للمبادرة الرئاسية والخطة القومية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.

وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل عدد 319 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر أغسطس الماضي، في ضوء التعاون المثمر والبنّاء بين المنظومة وبين وزارة العدل، الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة، والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وتحرص الوزارة على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها؛ حيث تمت دراسة الشكاوى المُقدمة والتعامل معها، وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة بعد بحثها وتصنيفها وتحليلها.

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