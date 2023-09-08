بعد حصول 251 منشأة فندقية عليها.. ماهي شهادات الاستدامة البيئية؟

قالت الدكتور نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والاثار لـ السياحة المستدامة، إن المقصود من شهادات الاستدامة البيئية أنها اقتصادية وبيئية واجتماعية ولا تعني بيئية فقط ، متابعة أن أي مشروع فندقي يحقق ربح مادي لابد يعمل شهادة استدامة بيئية.

وأضافت “طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عب فضائية “ دي أم سي”، اليوم الجمعة، أن شهادات الاستدامة البيئية تعني أن الفندق الحاصل عليها يجب أن يكون لديه نظام إدارة بيئية يمكنه من الحفاظ على الطاقة والمياه ومصادرها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المخلفات سواء صلبة أو مياه.

وتابعت مستشار وزير السياحة والاثار للسياحة المستدامة أن شهادات الاستدامة البيئية توثق أن الفندق عنده نظام إدارة بيئية دائم بشهادات أجنبية وشهادات محلية باعتراف دولي وكلها مفاداها أن الفندق الذى يحصل عليها يوثق نظام إدارته البيئية الدائم.





وأشارت مستشار وزير السياحة والاثار للسياحة المستدامة إلى أن آخر تقرير للسفر المستدام في 2022 من “بوكينج دوت كوم” يقول إن 46% من المسافرين الدوليين أقاموا في فنادق تراعي الاستدامة و78% من السائحين الدوليين ينوون الإقامة في الفنادق المستدامة.