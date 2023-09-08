غدا.. انعقاد امتحانات أبناء العائدين من الخارج في المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انعقاد امتحانات أبناء العائدين من الخارج، اعتبارا من غدٍ السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٩، وذلك بمقر الإدارة المركزية للامتحانات، بمدينة نصر.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التحضير والاستعدادات لاستقبال الطلاب والعمل على راحة الطلاب، وأوصى بتوفير مكان مريح ولائق لأولياء الأمور القادمين من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه تم تجهيز الامتحانات لكل الطلاب الذي تقدموا إلكترونيًا على بوابة الأزهر، وحصلوا على أرقام الجلوس، وتم اخطارهم بموعد الامتحان والموقع الجغرافي للإدارة من خلال الباركود المدون على استمارة التقدم.



وتهيب الإدارة المركزية للامتحانات بأولياء الأمور بالالتزام بمواعيد الامتحان المقررة بالجدول المعلن، متمنية التوفيق والنجاح لكل الطلاب.