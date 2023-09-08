الدقهلية.. الكشف على 370 مريض في قافلة علاجية بقرية الصفا

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية في قرية الصفا مركز تمى الأمديد، مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

تكونت القافلة من 6 عيادات وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



تم توقيع الكشف على 370 مريض، وجاء بيان القافلة: باطنة 75 حالة، الصدر 50 حالة، الأطفال 75 حالة 50 حالة نساء وتنظيم الأسرة و50 حالة جلدية، 70 حالة كشف أسنان.

كما تم إجراء 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى، وفحوصات لـ 35 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 40 حالة اعتلال كلوي .

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