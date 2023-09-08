عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. الكشف على 370 مريض في قافلة علاجية بقرية الصفا

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور شريف مكين  وكيل  وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية في قرية الصفا مركز تمى الأمديد، مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

تكونت القافلة من 6 عيادات وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

تم توقيع الكشف على 370 مريض، وجاء بيان القافلة: باطنة 75 حالة، الصدر 50 حالة، الأطفال 75 حالة 50  حالة نساء وتنظيم الأسرة و50  حالة جلدية، 70 حالة كشف أسنان.

كما تم إجراء  65 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، وفحوصات  لـ 35 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم  ونحو 40 حالة اعتلال كلوي  .

IMG-20230908-WA0008
IMG-20230908-WA0008
IMG-20230908-WA0007
IMG-20230908-WA0007
IMG-20230908-WA0004
IMG-20230908-WA0004
IMG-20230908-WA0005
IMG-20230908-WA0005
IMG-20230908-WA0006
IMG-20230908-WA0006
الصحة بالدقهلية الكشف المبكر بالدقهلية شريف مكين قافلة طبية قافلة علاجية مبادرة الكشف المبكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

موضوعات متعلقة

تدريب مياه الدقهلية يحصل على شهادة ISO 21001/2018

ترشيحاتنا

تصرفات غير قانونية.. الفلبين تدين تحركات بكين الأخيرة في بحر الصين الجنوبي

في وقت حرج.. الجيش المالي يعلن عن سلسة من الهجمات شنها المتمردون

استولى على أموال المواطنين.. نصاب يغسل 50 مليون جنيه بشراء شقق وسيارات

حركة نزوح كثيفة.. اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة

ضبط أغذية مجهولة المصدر وألعاب نارية وعقاقير داخل محل بدون ترخيص

احذروا القادم.. صلاح "الشجاع" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رفض إغراءات الاتحاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

فيديو

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ