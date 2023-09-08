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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة شاب غرقا في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

غريق
غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة شاب توفي غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة.

 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "أدهم م م"، 19 سنة شاب مقيم دائرة القسم، بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الإنقاذ النهرى الطبيب الشرعى تولت النيابة التحقيق مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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