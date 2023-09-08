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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات النظافة والتجميل في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تابعت رئاسة مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، أعمال النظافة بشوارع المدينة ومداخل ومخارج المدينة ونقل مخلفات القمامة من النقاط الوسيطة إلى المقلب العمومي المخصص لمدينة بيلا، وعدم تراكم مخلفات القمامة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، حفاظاً على البيئة وخوفاً من تفاعل التراكمات والقضاء على أى انبعاث للأدخنة بما لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

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كما تابعت حملات النظافة بكافة قري مركز بيلا، لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن التجميع بالشوارع في القري ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدة عن الكتلة السكنية، بواسطة معدات الوحدات المحلية وإشراف رؤساء القري.

وتكثف رئاسة مركز ومدينة بيلا، جهودها اليومية لمتابعة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، وذلك حتي تظهر المدينة وقري المركز بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

تأتي أعمال النظافة الدورية في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بمركز ومدينة بيلا، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة.

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أعمال النظافة الخدمات المقدمة للمواطن الحملة الميكانيكية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين النظافة والتجميل

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