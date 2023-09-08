صحة المنوفية: كشف طبي مجاني على 1438l مواطنا بقرية صراوة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية صراوة بمركز أشمون ، والتي استمرت على مدار يومين.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير الإدارة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (9) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي (1438) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ (157) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ (123) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (17) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (11) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات ، إرتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه .