عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: متابعة دورية لخطة الري بمبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 ووجه محافظ الموفية، بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين .

الموعد الجنة.. فاطمة ابنة المنوفية صيدلانية جهزت كل حاجة لفرحها وتوفيت في حادث

محافظ المنوفية يشهد فعاليات دورة تدريب "الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين"


جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، بهدف تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأشجار المثمرة الاحتباس الحراري أعمال المبادرة الرئاسية الحدائق والمتنزهات العامة المتنزهات العامة المسطحات الخضراء محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ترشيحاتنا

قناة مجانية تحصل على حقوق إذاعة مباراة الزمالك في الكونفدرالية

توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومصر الخير لتطوير 36 قاعة حضانة ببورسعيد

الحكومة تتلقي 9 آلاف شكوى بشأن الكهرباء و8139 في مجال الأمن

خالد عبد الغفار: العدالة أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف أسباب التطرف والانحراف الفكري وخطورته على المجتمع

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء موجات الحرارة.. فاضل كام يوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ