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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشهد فعاليات دورة تدريب "الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

  شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فعاليات الدورة التدريبية "برامج التوعية بأساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين" بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة للعاملين بالجهاز الإداري ، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية لنشر الوعى الصحي والثقافي لدى العاملين وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وذلك بحضور الدكتور أيمن عباس مديرمرفق الإسعاف بالمنوفية .


وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو إكساب العاملين مهارة الإسعافات الأولية والتى تساعد فى إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التى يتعرض لها نتيجة الإصابة ، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة لافتا إلى أن الإسعافات الأولية هى الرعاية المبدئية التى تقدم للإنسان المصاب بمرض أو الذى تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته حتى وصول الطبيب أو نقله لأقرب مستشفي لتلقى العلاج . 

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تناولت الدورة التدريبية شرح تفصيلي لكيفية فحص المصاب والتعامل مع الجروح السطحية والعميقة والحروق والجلطة القلبية ، وغيرها من الموضوعات ، وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية والتى قد تساهم فى إنقاذ حياة إنسان ، مقدما الشكر والتقدير إلى هيئة الإسعاف المصرية لما يبذلونه من جهد فى الحفاظ على سلامة المواطنين فى كل مكان .

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