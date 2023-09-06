قبل زفافها بشهرين.. مصرع طبيبة أثناء عبورها الطريق الزراعي في المنوفية

لقيت طبيبة مصرعها أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية أمام قرية جنزور بمركز بركة السبع.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع طبيبة أثناء عبورها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

بالانتقال تبين وفاة الطبيبة فاطمة رشاد الششتاوي ومقيمة قرية جنزور، أمام مزلقان جنزور دهسا بسيارة مسرعة وتوفيت فى الحال .

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي بركة السبع تمهيدا لتسليمه الي أهلها، وأكد الأهالي أن الطبيبة كان تستعد لزفافها بعد شهرين .

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

