محافظ المنوفية: تسريع معدلات الأداء لإنهاء الأعمال المتبقية بمشروعات قرى أشمون والشهداء

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية، وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز، والانتهاء من المشروعات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بقرى الريف المصري.

وشهد الاجتماع، استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قري المركزين ، والمعوقات التي تحول دون الانتهاء منها .

ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والغاز بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات.

كما تم استعراض إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة مشروع قومي وحيوي .

الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي بكل قطاع على حدة، ونسب الإنجاز، ومنها قطاعات “الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، الزراعة، مشروعات سكن كريم، المجمعات الخدمية والزراعية”.

ووجه محافظ المنوفية، الشكر لكل القيادات التنفيذية بالمحافظة على جهودهم المثمرة في تنفيذ المشروعات ومحاور المبادرة الرئاسية، والتي تسهم في تغيير واقع قري الريف المصري.