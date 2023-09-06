جامعة المنوفية تحصد جوائز مالية قيمة بمسابقة رالى مصر لريادة الأعمال بمدينة العلمين

شارك فريقان من جامعة المنوفية بمسابقة رالى مصر لريادة الأعمال بمدينة العلمين والتى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برعاية من البنك الاهلي المصري وأكاديمية البحث العلمي المصرية وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والعديد من الهيئات والمؤسسات الراعية.

حصد الفريقان جوائز تقدر ب ٢٥٠٠٠ جنيه حيث استطاع فريق Eco Plastic ويمثله الطالب زياد محمد فؤاد زيد من كلية الهندسة الإلكترونية الفوز بجائزة تقدر ب ١٠٠٠٠ جنيه، وفاز فريق NaturMagic يمثله الطالبة سلمي محمد المعاذ والطالب أحمد عبدالعزيز عبدالباسط بجائزة تقدر ب ١٥٠٠٠ جنيه.

جاءت مشاركة الفريقين تحت إشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإشراف تنفيذى مرفت عرفه مديرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، والدكتور فتح الله الشوره مشرف وفد الجامعة، ومصطفى عز الرجال مسئول النشاط وكل مشرفي النشاط العلمي والتكنولوجي.