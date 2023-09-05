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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

افتتح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للحاسبات والمعلومات حول الإتجاهات الحديثة في علوم الحاسب ونظم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أحمد عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور خالد أمين وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر والدكتور شريف العتربي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومقرر المؤتمر والدكتور حمدي موسي وكيل الكلية للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة.

أعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن بالغ سعادته بإهتمام الكلية بتنظيم المؤتمرات العلمية وانتظامها للعام الثاني على التوالي مؤكداً علي أهمية المؤتمرات العلمية في تشجيع البحث العلمي وخلق جيل من الباحثين قادر علي مواجهة التطور التكنولوجي المتلاحق، موجهاً بضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 والمشاركة في التحول الرقمي للدولة مع دمج الأبحاث العلمية ومشاركة الباحثين من كليات الطب والتجارة والزراعة وغيرها من الكليات العلمية في المؤتمرات العلمية القادمة لتبادل الخبرات العلمية وتوجيه الأبحاث العلمية المختلفة الي تلبية احتياجات المجتمع وحل مشكلاته.

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ومن جانبه أشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية إلي ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي في مجال علوم الحاسب ودراسة الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات وتطبيقاتها لتبادل الخبرات العلمية وسد الفجوة بين دول العالم المتقدم ودول العالم النامي.

قدم الدكتور حاتم أحمد عميد الكلية نبذة عن نشأة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية منذ 2001 وتطورها وما تهدف إليه من تحقيق التطور التكنولوجي وتعليم أجيال بأحدث النظم المعلوماتية وتشجيع وتوعية الباحثين بأهمية دقة البحث العلمي مشيراً ان المؤتمر يناقش أكثر من 25 بحثا ً في مجال التكنولوجيا وتستمر فعاليات المؤتمر علي مدار يومين علي يختتم جلساته غدٍ السادس من سبتمبر الجاري.

 واختتمت فعاليات افتتاح المؤتمر  بتقديم عميد الكلية درع المؤتمر الي الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة والمتحدثين ورعاة المؤتمر.

شارك في المؤتمر الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية والدكتور محي هدهود نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة وطالبات الكلية، وعدد كبير من الشركات المختصة.

التحول الرقمي التطور التكنولوجي الحاسبات والمعلومات الدكتور أحمد القاصد الخطط الإستراتيجية تنظيم المؤتمرات العلمية جامعة المنوفية جامعة الدلتا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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