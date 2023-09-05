رئيس المنوفية يستقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الـ 13

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر ، تحت شعار "جمهورية جديدة - حلم وطن".

حضر تسليم الشعلة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع ، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ، والمشرفين علي فعاليات الأسبوع .





يأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان تنقل شعلة الأسبوع، التي وصلت إلى جامعة المنوفية ، ثم تنتقل بعدها إلى جامعة أخري مشاركة في فعاليات الأسبوع ، وإعطاء الإذن لها لاستكمال مسيرتها فى باقى الجامعات المصرية.

وخلال كلمته توجه القاصد لجامعة حلوان ، بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد فى تنظيم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والمشاركة الفعالة لكل الجامعات ، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية قامت باستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات مرتين عام 2007 وعام 2017 ،بالاضافة إلي مشاركة الجامعة في فعاليات اسبوع شباب الجامعات بالجامعات المنظمه له حيث تشارك الجامعة بوفد فى المجالات المختلفة “ الرياضية والثقافية ولإجتماعية والفنية”.

وأشاد القاصد، بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة المصرية على دعمها لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته .

وأكد رئيس الجامعة ، علي حرص الجامعة على المشاركة في اللقاءات القمية، والمحافل الطلابية المختلفة، التي تتيح الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا معا لاستثمار جهودهم في الحوار ، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة.

وتشارك الجامعة في فعاليات الأسبوع بوفد يضم نحو 160 طالب وطالبة برئاسة الدكتور نعيم فوزي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد شاهين مدير عام.