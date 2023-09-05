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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب وخريجو الجامعات في جولة ميدانية لتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

وفد من الشباب الجامعات
وفد من الشباب الجامعات في زيارة لمشروعات حياة كريمة

استقبل اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، في محافظ المنوفية، الدكتورة أمل غنيم منسق عام مؤسسة حياه كريمة بالمنوفية ، وذلك لمشاركة عدد كبير من الشباب وطلاب وخريجي الجامعات في جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرية شما.

جاء ذلك بحضور يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية ، وماجد الأبيض مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، ورؤساء الوحدات المحلية عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والمتطوعين بمبادرة حياه كريمة، بأشمون والمنوفية والمحافظات الأخرى .

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وخلال الجولة الميدانية بقرية شما تم تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالقرية من ضمن هذه المشروعات مجمع الخدمات الحكومية ، مدرسة الشهيد سامح محمد طاحون الإبتدائية ، مركز طب الأسرة ، مركز شباب شما ، وأكد النمر وغنيم أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالمبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية للقري لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصري وأن الهدف من الجولة التفقديةتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين.

 واضاف، أن الجامعات شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل الشاملة للعديد من القرى المصرية إنطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

وفي نهاية الزيارة عبر الشباب وطلاب الجامعة عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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