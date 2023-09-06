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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. تحرير 209 محاضر تموينية وضبط 5 أطن مواد غذائية مجهولة المصدر

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز اليوم الأربعاء.

وأسفرت الحملات عن تحرير 209 محاضر تموينية متنوعو، ما بين 100 محضر مخالفات مخابز، و109 محاضر أسواق؛ لوجود مخالفات نقص وزن، وتجميع، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وهذا تضمن ضبط 5 أطنان مواد غذائية بدون مستندات، و11 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء .

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وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين  إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها  تحرير محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي للتصرف فى كمية قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء ، وتجميع 147 بطاقة تموينية للتربح منها دون وجه حق، ومحضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للحلوى وبحوزته 2 طن سكر ، 2 طن دقيق فاخر ، 1 طن زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر ،وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين .

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