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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: مبادرة "تحويشة فى بنك" نقلة نوعية لمحو الأمية الرقمية للسيدات

مبادرة تحويشة في
مبادرة تحويشة في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فعاليات مبادرة " تحويشة فى بنك " التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بقرية شما بمركز اشمون وذلك وسط إقبال شديد من السيدات بقري المركز .

 يأتى ذلك فى إطار مشروع " تحويشة لدعم سيدات مصر فى القري المصرية وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع رؤية مصر 2030.


ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها مشيرا إلى أن المبادرة بمثابة نقلة نوعية لآلية عمل مجموعات الادخار والاقراض وتحويلها إلى آلية رقمية ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القري .

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وذلك من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالشمول المالى والرقمى للمرأة المصرية بالقري الريفية وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية  ودعم إقامة مشروعات صغيرة لتوفير حياة كريمة لهن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

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