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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموعد الجنة.. فاطمة ابنة المنوفية صيدلانية جهزت كل حاجه لفرحها وتوفت في حادث

الطبيبة الراحلة
الطبيبة الراحلة

اتشحت قريتها بالسواد في انتظار تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير .. فاطمة طبيبة صيدلانية من قرية جنزور بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية تبلغ من العمر ٢٦ عاما كانت تستعد لزفافها ولكنها توفت في حادث سير أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية.

تخرجت فاطمة من كلية الصيدلة جامعة المنوفية عام 2022 وتم تعيينها، حيث كانت تضطر يوميا الي عبور الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية للذهاب والعودة الي عملها كما هو حال أهالي القري التي يقسمها الطريق الزراعي السريع الي قسمين .

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قبل زفافها بشهرين.. مصرع طبيبة أثناء عبورها الطريق الزراعي في المنوفية

وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة مسرعة ليطير جسدها الصغير الي جانب الطريق وتلقي مصرعها في الحال وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

وكانت تستعد فاطمة لزفافها عقب شهرين حيث كانت جهزت كل شي لفرحها من حجز القاعة للزفاف وكذلك فستان فرحها، كما أكدت صديقاتها الذين انتشرت عبارات نعيهم لها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

ساعات من الانتظار أمام مستشفي بركة السبع ليقضي أسرتها ليلتهم في المستشفي في انتظار خروج الجثمان ولكن والدها خارج البلاد وبعد أن سمع خبر وفاة نجلته العروس هرول من الكويت مسرعا ليلقي النظرة الأخيرة علي جثمان فقيدته.

حزن كبير انتاب الجميع أثناء تشييع الجثمان وسط بكاء وصراخ أهلها واصدقاءها الذين أكدوا أنها عروس الجنة حيث كانت تكتب علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " انما هي أيام قلائل وموعدنا الجنة".

فيما انتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من اصدقاءها الذين أكدوا أنها كانت تتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكانت بشوشة بين الجميع.

فيما أصدر اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة المنوفية بيان ينعي فيه الطبيبة الراحلة جاء كالاتي " بسم الله الرحمن الرحيم {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة المنوفية بكامل الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى: الدكتوره/ فاطمة رشاد الششتاوي خريجة عام 2022، ونسأل الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

فاطمة رشاد طبيبة المنوفية الراحلة 
اخر ما كتبته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك 
التواصل الاجتماعي الطريق الزراعى السريع القاهره الإسكندرية بركة السبع سيارة مسرعة عروس الجنة قرية جنزور محافظة المنوفية مستشفي بركة السبع مصرع طبيبة

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