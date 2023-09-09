في عيدهم الـ71.. برلماني: السيسي أول رئيس يتخذ خطوات جادة تجاه الفلاح المصري

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، إن البرلمان الحالي شهد طفرة فى إصدار التشريعات اللازمة للفلاح، بعد حصر حصر مشاكله وحلها، منوها في هذا الصدد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يتخذ خطوات جادة تجاه الفلاح المصري، حيث اتخذ عدة قرارات تصب فى صالحه.

وتابع هلال في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه في ظل الاحتفال بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يوافق اليوم السبت، التاسع من سبتمبر، يجب أن نذكر حجم الإنجازات التي شهدها هذا القطاع من دعم واهتمام لم يشهده من قبل.

ولفت عضو مجلس النواب النظر إلى مبادرة حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري بشكل كامل، موضحا أنها المبادرة الأعظم لما حققته من نتائج ملموسة شهدتها الأسر في الريف المصري، بعد تهميش دام لسنوات متعددة.

وأشار عضو البرلمان النظر إلى أن الفلاح المصري هو سبب كبير فى عملية النهوض باقتصاد الدولة، ومن هنا كان الرئيس السيسي حريص دائما على الاهتمام بقضايا الفلاحين، مؤكدا دور البرلمان الكبير فى سن التشريعات اللازمة للفلاح المصري.