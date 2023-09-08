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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.6 مليون جنيه انخفاضا في أرباح العربية للأدوية خلال يوليو الماضي

العربية للأدوية
العربية للأدوية

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (أدكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباحها قبل الضرائب بنسبة 23.88%، خلال يوليو الماضي.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 8.16 مليون جنيه خلال يوليو 2023، مقابل 10.73 مليون جنيه خلال يوليو 2022.

وارتفعت مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال يوليو الماضي إلى 53.31 مليون جنيه، مقابل 52.67 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن العام المالي الماضي (2022- 2023)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 82.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 76.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 633.73 مليون جنيه، مقابل 505.04 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%)

العربية للادوية القابضة للادوية شركات وزارة قطاع الأعمال تراجع أرباح الصناعات الكيماوية

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