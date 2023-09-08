جامعة حلوان في 7 أيام|استعدادات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات .. كلية فنون تطبيقية تطبع 5000 تيشيرت بشعار وتميمة الأسبوع

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

وتستعد جامعة حلوان لاستقبال واستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذي من المقرر أن يُعقد في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر الجاري، صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هدفنا الرئيسي هو تحقيق استدامة وتطوير وحدات الإنتاج بالكليات، وذلك لتوفير احتياجات الجامعة الداخلية تحت شعار 'صنع في جامعة حلوان.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن كلية الفنون التطبيقية بالجامعة تلعب دورًا مهمًا في هذا السياق، حيث تقوم بطباعة عدد 5000 تيشيرت بشعار وتميمة الأسبوع تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وتم بالفعل الانتهاء من عدد 3500 تيشرت وتسليمهم للجامعة استعدادًا لاستقبال وفود شباب الجامعات المصرية.

أوضح قنديل على أهمية أسبوع شباب الجامعات في تعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، وأكد على دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم المتنوعة.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه حيث يتمتع أسبوع شباب الجامعات برعاية ودعم من القيادة المصرية، بالإشراف المباشر من دولة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

وفي إطار متصل وبالتزامن مع استعددات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، استقبال العام الجامعي الجديد وانتظام الطلاب القدامى والجدد وطلاب الجامعة الوافدين تعمل الجامعة على تهيئة الجامعة للتحول الرقمى وتحولها الى جامعة خضراء.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على سعي الجامعة لبذل جهود كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تعد إحدى أهم عناصر رؤية مصر 2030 والتحول لجامعة تكنولوجية وجامعة خضراء، وإحداث نقلة نوعية فى العملية التعليمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعليم التكنولوجي بشكل رئيسي كمسار للمستقبل.

وأضاف إن هناك العديد من الجهود وأعمال التطوير الجارية لاعادة هيكلة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للجامعة وذلك برصف الطرق بالانترلوك وإعادة تصميم شبكات البنية التحتية بها، وكذلك تنفيذ أنظمة الإنارة بالطرق الحديثة والاعتماد على الإضاءة الليد والتى توفر فى استهلاك الطاقة بشكل كبير.

كما يجري العمل على زراعة جميع المسطحات الخضراء بالجامعة واستحداث مساحات خضراء جديد لتحقيق التوزان البيئى بداخل الجامعة وايضا استخدام الزراعات المثمرة كلما أمكن، تنفيذ كل ما يلزم من إعادة هيكلة الموقع العام للجامعة وإجراء أعمال صيانة الجدران والدهانات على كافة مسارات الطرق الداخلية للجامعة.

هذا بالإضافة إلى العمل على إعادة وتحديث البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالجامعة، للاستعداد لتطبيق منظومة التحول الرقمى بالجامعة، ويتم تنفيذ الأعمال من خلال مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة، وفريق العمل المشارك تحت قيادة الدكتور أحمد البنداري مدير المركز.