جوندوجان قائدا لمنتخب ألمانيا .. تفاصيل

أعلن هانسي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تعيين إلكاي جوندوجان، نجم فريق برشلونة الإسباني، قائدًا للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال هانسي فليك، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليابان الودية: “قائد المنتخب؟ إلكاي جوندوجان هو القائد حاليًا، الوضع مع مانويل نويرأنه يجب عليه أولاً أن يتعافى مرة أخرى، هذا شيء سيكتبه المستقبل، ولن أقلق بشأنه الآن”.

وأضاف: “لقد قررت الآن منح إلكاي جوندوجان شارة القيادة، جنبًا إلى جنب مع جوشوا كيميش هناك الآن ثنائي قيادي، أنا سعيد جدًا لأن كلاهما ملتزمان، وهذا يمنحنا أيضًا المزيد من الطاقة”.

يُذكر أن جوندوجان، قد انتقل إلى صفوف فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر.