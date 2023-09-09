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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الجلدية.. تعرف عليهم

الالتهابات
الالتهابات

تعد الإصابة بالعدوى الجلدية من الأشياء التي لا يقتصر ضررها على الشق الجسدي فقط بل النفسي أيضا.


ووفقا لما جاء في موقع ميدلاين بلس" نعرض لكم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الجلدية إذا كنت:

 من يعانون من ضعف الدورة الدموية 

الإصابة بمرض السكري تزيد العدوى الجلدية 
 كبار السن يعانون من العدوى الجلدية أكثر من الشباب
 الإصابة بأحد أمراض الجهاز المناعي ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) .
لديك ضعف في جهاز المناعة بسبب العلاج الكيميائي أو الأدوية الأخرى التي تثبط جهاز المناعة لديك
يجب عليك البقاء في وضع واحد لفترة طويلة، كما لو كنت مريضًا وتضطر إلى البقاء في السرير لفترة طويلة أو إذا كنت مشلولًا
من يعانون من سوء التغذية.

الجلدية الإصابة بمرض السكري المناعة البشرية العلاج الكيميائي ضعف الدورة الدموية فيروس نقص المناعة فيروس نقص المناعة البشرية عدوى الجلد

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