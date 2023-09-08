استقبله كبار رجال الدولة.. السيسي يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين.. فيديو

عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "يوتيوب"، فيديو تحت عنوان "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين".

أوضح الفيديو أن الرئيس السيسي غادر أرض الوطن متوجها إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G٢٠، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي.



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.



وأشار الفيديو إلى أنه لدى وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند.

