عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب حماة الوطن بالمنيا ينظم مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

حزب حماة الوطن بالمنيا
حزب حماة الوطن بالمنيا

نظم حزب حماة الوطن بالمنيا، مؤتمرا؛ لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية، وعدد كبير من قيادات وكوادر الحزب على مستوى المحافظة.

وكان في استقبال أمين تنظيم الحزب، كلا من: اللواء هشام بشر أمين الحزب بالمنيا، واللواء زكريا الشيمي أمين تنظيم الحزب بالمنيا، وأعضاء الأمانات النوعية.

واستعرض الحضور بالمؤتمر، الأسباب والمعطيات التي تؤكد ضرورة تجديد البيعة والثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع خلال السنوات الماضية، تحقيق إنجازات يلمسها المواطنين في مجالات عدة، وعلى رأسها قضايا “التنمية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وإنشاء بنية أساسية قوية تؤهل مصر للدخول في نادي الدول القوية المؤثرة في العالم”.

محافظ المنيا: تكثيف العمل بمبادرة 100 مليون شجرة

بشرة خير.. تطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا 2025

وشهد الحضور عرضا وثائقيا للإنجازات، والتفاعل العملي مع قضايا الجماهير التي يقوم بها حزب حماة الوطن.

ومن جهته، قال اللواء هشام بشر، أمين الحزب بالمنيا، إن الحضور القوى لكوادر حزب حماة الوطن بالمحافظة؛ يعد استفتاء متجددا على حب المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحزب على أهبة الاستعداد؛ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الأمن والاستقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمين تنظيم الحزب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

فرنسي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص المهاجم الجديد.. تفاصيل

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

موضوعات متعلقة

المنيا.. رفع كفاءة طرق وشوارع سمالوط ضمن خطة الرصف 2023 / 2024

ترشيحاتنا

قرار عاجل للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

كامل الوزير: نستهدف نقل مليوني راكب يوميا و25 مليون طن بضائع سنويا

روسيا: اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024

شروط ماء الاغتسال من الجنابة.. تعرف عليها

مسلم وحارب بالعراق وأفغانستان| تعرف على “ظل” ميسي في الملعب وخارجه.. يحمي أسرته بـ 50 مقاتلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

فيديو

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ