حزب حماة الوطن بالمنيا ينظم مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

نظم حزب حماة الوطن بالمنيا، مؤتمرا؛ لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية، وعدد كبير من قيادات وكوادر الحزب على مستوى المحافظة.

وكان في استقبال أمين تنظيم الحزب، كلا من: اللواء هشام بشر أمين الحزب بالمنيا، واللواء زكريا الشيمي أمين تنظيم الحزب بالمنيا، وأعضاء الأمانات النوعية.

واستعرض الحضور بالمؤتمر، الأسباب والمعطيات التي تؤكد ضرورة تجديد البيعة والثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع خلال السنوات الماضية، تحقيق إنجازات يلمسها المواطنين في مجالات عدة، وعلى رأسها قضايا “التنمية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وإنشاء بنية أساسية قوية تؤهل مصر للدخول في نادي الدول القوية المؤثرة في العالم”.

وشهد الحضور عرضا وثائقيا للإنجازات، والتفاعل العملي مع قضايا الجماهير التي يقوم بها حزب حماة الوطن.

ومن جهته، قال اللواء هشام بشر، أمين الحزب بالمنيا، إن الحضور القوى لكوادر حزب حماة الوطن بالمحافظة؛ يعد استفتاء متجددا على حب المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحزب على أهبة الاستعداد؛ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.