مهاجم بوروسيا دورتموند في طريقه للانضمام إلى الأهلي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، في طريقه للانضمام إلى الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر.

ووفقاً لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي فإن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا على وشك التوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي، بطل مصر والفائز بالبطولة 43 مرة.

أرقام موديست الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند

شارك موديست، البالغ من العمر 35 عامًا، مع فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، في 28 مباراة، بواقع 1269 دقيقة، نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.