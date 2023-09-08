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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الفلاحين : "إحنا بنعيش كل يوم في عيد بسبب الرئيس السيسي"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الفلاحين بعيدهم الخاص، قائلا إنه يجب أن يهنئ الرئيس السيسي في هذا العيد بشكل خاص، خاصة أن الفلاح المصري شهد في عهده العيد بشكل يومي، "إحنا كل يوم في عيد بسبب الرئيس السيسي على الأرض، مش كلام زي زمان، لأن الحكومة المصرية تقدم أدوار جديدة".

نقيب الفلاحين يتحدث عن اهتمام الدولة بالأراضي الزراعية

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أن كل طلبات الفلاحين التي كان يتم المطالبة بها على مدار السنوات، بدأت تتحقق بشكل فعلي على الأرض من قبل الحكومة المصرية، والقيادة السياسية في الفترة الأخيرة. 

وتابع نقيب الفلاحين، أن أحد أهم الطلبات للفلاحين مراعاته في مكان المعيشة سواء من خلال المدارس أو الصرف الصحي أو المستشفيات أو غيره، ولكن مبادرة حياة كريمة بدأت بعمل هذه الطلبات في كل قرى مصر، لافتا إلى أن العمل على 1500 قرية وتطويرها في نفس الوقت أمر تاريخي في حياة الفلاح. 

واستكمل نقيب الفلاحين، أن الفلاح المصري أصبح يجد الخدمات التي يرغب فيها داخل القرى بدلا من أن ينتقل إلى المدينة، ولكن بفضل المبادرة الرئاسية تقدم ذلك في الوقت الحالي. 

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه كان يتحدث عن الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولكن في الوقت الحالي الحديث حول استصلاح وزراعة نحو 4 مليون فدان من خلال مشروع الدلتا الجديدة، والريف المصري، ومستقبل مصر، توشكا، وشرق العوينات وغيرها من المشاريع، "كل مكان في مصر يصلح للزراعة بنشتغل عليه دلوقتي". 

وواصل، أن مشروع الصوب الزراعية التي تنتج ما ينتجه أضعاف الأرض المكشوفة، فضلا عن فتح 160 سوق خارجي لتصدير المنتجات الزراعية، حتى وصلت مصر لـ 7 مليون طن فائض تصديري من الفواكه والخضروات، فضلا عن أن محاصيل الفلاح يتم تسعيرها قبل زراعتها، والقمح أكبر دليل على هذا الأمر. 

ولفت إلى أن هناك اهتمام غير مسبوق بالبنية التحتية للأرض الزراعية، وبالفلاح المصري، فضلا عن الدعم المعنوي الذي يقدمه الرئيس السيسي والحكومة المصرية للفلاح المصري. 

نقيب الفلاحين السيسي الرئيس السيسي قناة دي إم سي حسين ابو صدام

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