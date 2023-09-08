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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: الرئيس يحمل هموم القارة الأفريقية في كل المحافل الدولية.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند.

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خبير علاقات دولية عن مشاركة السيسي بقمة العشرين: مصر بوابة أفريقيا

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استقبله كبار رجال الدولة.. السيسي يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين.. فيديو

وقالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل هموم القارة الافريقية في كل المحافل الدولية.

 

وأضافت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجموعة العشرين تحاول إعادة ضبط البوصلة الاقتصادية.

 

وأوضحت أن دمج مجموعة بريكس من خلال مجموعة العشرين مع وجود الاتحاد الافريقي نستطيع به الخروج بأجندة فعالة لإنقاذ العالم، وتابعت: "ليس من المعقول أن تعاني الشعوب الأفريقية التي لديها الكثير من الموارد الغنية في بلادهم".
 

الرئيس السيسي وفاء على السيسي الدكتورة وفاء على الرئيس عبدالفتاح السيسي

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