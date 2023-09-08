أستاذ اقتصاد: الرئيس يحمل هموم القارة الأفريقية في كل المحافل الدولية.. فيديو

تحدث الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند.

وقالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل هموم القارة الافريقية في كل المحافل الدولية.

وأضافت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجموعة العشرين تحاول إعادة ضبط البوصلة الاقتصادية.

وأوضحت أن دمج مجموعة بريكس من خلال مجموعة العشرين مع وجود الاتحاد الافريقي نستطيع به الخروج بأجندة فعالة لإنقاذ العالم، وتابعت: "ليس من المعقول أن تعاني الشعوب الأفريقية التي لديها الكثير من الموارد الغنية في بلادهم".

