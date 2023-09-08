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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية عن مشاركة السيسي بقمة العشرين: مصر بوابة أفريقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن دلالة مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند.

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وقال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي تقديراً لدور مصر".

 

وأضاف أن مصر دولة قوية ومركزية في المنطقة فضلا عن ثقلها الحضاري، موضحا أن الرئيس السيسي دائماً ما ينوه بأهمية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

 

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مجموعة العشرين الهدف منها تقليل الفجوة بين العالم المتقدم والعالم النامي، مشيرا إلى أن مصر بوابة ومفتاح للقارة الأفريقية في أكثر من بعد سواء عربيا أو إقليميا.

 

واسترسل طارق البرديسي، أن رسالة الرئيس السيسي ستكون واضحة بضرورة تسيير من اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بأن تكون التنمية لجميع الأطراف.


 

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