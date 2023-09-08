النبراوي: نقابة المهندسين تكرس خبراتها الاستشارية لدعم المشروعات التنموية في شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، والوفد النقابي المرافق له، اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، في مقر مبنى المحافظة بمدينة العريش، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة.

نقيب مهندسي مصر

خلال اللقاء، أكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة تكرس كافة خدماتها وخبراتها الاستشارية لتقديم مختلف أشكال التعاون مع محافظة شمال سيناء عبر المشاركة في الخطط والمشروعات التنموية وتقديم الدعم والاستشارات الهندسية والدورات التدريبية للمهندسين، فضلًا عن المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوصف النقابة هي الاستشاري الأول للدولة، مشددًا على ما تحظى به سيناء من أهمية في وجدان كل المصريين.

من جهته، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي أهمية كبيرة لشمال سيناء بشكل عام ولرفح والشيخ زويد بشكل خاص، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها والتوجيه بتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف المُحافظ، أن شمال سيناء تشهد مشروعات عملاقة بفضل توجيهات الرئيس مثل مشروع تطوير ميناء العريش وإعادة خط السكة الحديد "الفردان العريش" وعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به نقابة المهندسين المصريين في مختلف محافظات الجمهورية في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في ربوع مصر.

وطالب المُحافظ نقابة المهندسين المصرية بوضع تصور لتطوير ميدان الشيخ زويد ووضع التخطيط العمراني لمدينة الشيخ زويد وتطوير المدينة عقب الأحداث التي شهدتها خلال فترة الحرب على الإرهاب، بجانب المساهمة في تطوير القرى العائدة.

كما شهد اللقاء مناقشة ومعاينة مشروعات المحافظة التي ستقوم النقابة بمراجعتها، وبينها استاد العريش بكل منشآته سواء المقصورة الرئيسية أو المدرجات أو الملاعب والمباني الملحقة، وكذلك مبنى الدفاع المدني بالعريش، بجانب مراجعة مدرجات مركز شباب العريش في إطار العملية التنموية التي تحدث في المدينة، حيث ستقوم النقابة بمراجعة هذه المشروعات بشكل تطوعي بوصفها الاستشاري الأول للدولة عبر المهندسين الاستشاريين المنتمين لها.

وعلى هامش الزيارة، عاين نقيب المهندسين، قطعة الأرض المملوكة للنقابة، والتي تم شراؤها لصالح مهندسي مصر، بجانب بحث شراء قطعة أرض جديدة تُطل على شاطئ البحر؛ لتصلح كمصيف للمهندسين في العريش، حيث وعد المُحافظ بتسهيل تخصيص قطعة أرض للنقابة.

عُقد اللقاء بحضور م. أمين جودة- رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بشمال سيناء، م. أحمد حشيش- رئيس الشعبة المدنية، د.م محمد عبدالغني- عضو اللجنة الاستشارية العليا، م. أحمد رمزي- عضو مجلس الشعبة المدنية، د.م أيمن حسين حسني- أستاذ الخرسانة بجامعة عين شمس، د.م حسين محمود- أستاذ مساعد الهندسة الجيوتقنية.