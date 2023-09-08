حسام موافي يحذر من النقرس.. يسبب مرضا خطيرا

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مفهوم النقرس، معقبًا «هناك مادة في الدم تسمى حمض البوليك، يجب أن ألا تزيد عن 7 ملي جرام».

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن النقرس ينتج عن ارتفاع حمض البوليك الدم بشكل أولي، موضحًا أن الكلى هي المسئولة عن حامض البوليك.

الفشل الكلوى

وتابع حسام موافي: حال ارتفاع حمض البوليك في الجسم يؤدي إلى الفشل الكلوى، كما أن ارتفاع حمض البوليك بصورة أولية عادة لا تسبب أعراض جانبية.

وأوضح حسام موافي، أن حمض البوليك الأولي «النقرس»، يسبب بعض الألم في المفاصل، لافتًا إلى أهمية التفرقة بين حامض البوليك الأولى والثانوي.

وأكمل: حمض البوليك الثانوي عادة ما ينتج بسبب وجود مشاكل الكلى، كما أن الأدوية تفضح حامض البوليك الأولى، كما أن تحليل وظائف الكلى أحد العوامل التي تكشف عن مرض النقرس.