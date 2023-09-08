وزيرة البيئة الإماراتية تعلن الهدف من مؤتمر COP28

أعلنت وزيرة البيئة والتغير المناخي الإماراتية مريم المهيري، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، عن الهدف المرجو تحقيقه من مؤتمر تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات في شهر نوفمبر المقبل.

واختتمت "المهيري" مشاركتها في مؤتمر أفريقيا للمناخ الذي استضافته كينيا، وتعهدت الإمارات بمبلغ 4.5 مليار دولار، من أجل دعم التحول المستدام إلى مصادر الطاقة النظيفة في جميع أنحاء أفريقيا.

وقالت الوزيرة مريم المهيري عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" إنه في شهر نوفمبر المقبل، ستلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورا رئيسيا في هذه الجهود العالمية من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وأضافت أن هدفنا هو أن نكون بمثابة نقطة تحول عالمية لتغير المناخ، نعيد فيها تركيز جهودنا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وضمان تمويل المناخ الشامل، وتقديم مبادرات التكيف والتخفيف التي من شأنها حماية الأرواح وسبل العيش.

وأكدت وزيرة البيئة الإماراتية أن بلادها ستقف إلى جانب الدول الأفريقية وندعو إلى زيادة التمويل المناخي للتوجه نحو مبادرات تحويل النظام الغذائي.