نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر نقل محمد حمدي، لاعب خط وسط منتخب مصر، إلى المستشفى، بعد نهاية المباراة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض محمد حمدي، لإصابة قوية في الكاحل، في الدقائق الأخيرة من المباراة، وخرج على أثرها.

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه إثيوبيا، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

سجل هدف منتخب مصر مصطفي فتحي بعد متابعة تسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد سلسلة من الهجمات الضائعة من الثنائي .

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية؛ عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وبعده غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما حل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.