متحدث الرئاسة: مشاركة السيسي في قمة العشرين تلبيه لدعوة رئيس وزراء الهند

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين؛ تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، وفي ظل دور مصر المحوري في المنطقة.

ونوه بأن قمة العشرين G20، تأتي هذا العام، في سياق دولي حساس ومليء بالتحديات الكبيرة وغير المسبوقة، مشيرا إلى أن هناك تعقيدات سياسية تشمل الأوضاع في أوكرانيا والصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف فهمي، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "نشرة TeN"، على قناة "TeN"، أن هناك تحديات اقتصادية تتمثل في زيادة أسعار الفائدة، وأزمة في التمويل العالمي، بالإضافة إلى مشكلات في إمدادات الغذاء؛ نتيجة لتقلبات في صادرات الحبوب. وجميع هذه التحديات. تستدعي التفكير في إصلاح النظام المالي الدولي.