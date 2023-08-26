متحدث الرئاسة: دعوة تجمع بريكس لمصر تتويج لجهود 9 سنوات

أكد المستشار دكتور أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن دعـوة تجمع بريكس لمصر تعد تتويجًا لـ ٩ سنوات من النمو والجهد والتنمية والتخطيط المحكم للوصول لغايات ونتائج تتمثل فى بناء اقتصاد قوى ومتنامي وقادر رغم صعوبات كثيرة جدا ومتعددة كصعوبات واجهتها مصر فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤ ثم صعوبات إقليمية متعددة ثم صعوبات دولية منذ عام ٢٠٢٠.

وأضاف فهمي في تصريحاته أنه رغم كل ذلك لم يتوقف الاقتصاد المصرى عن النمو خلال تلك السنوات وحقق نموا ايجابيا واستطاع الاقتصاد توليد فرص عمل متعددة بلا توقف خلال هذه السنوات ولم يقل النمو عن ٤٪ تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تنوع العلاقات بين مصر ودول العالم سواء فى الغرب أو الشرق هو مبدأ وخط أساسى للدولة المصرية فى التعامل خارجيا، مشيرًا إلى أن مصر تمثل قوة إقليمية مستقلة قادرة على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية مع جميع دول العالم وهذه الدعوة هى تتويج لكل ما سبق وتمثل فرصة جيدة للاقتصاد المصرى وكافة الدول الاعضاء لإعلاء مصالح دول الجنوب العالمى والدول النامية.