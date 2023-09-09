بإطلالة كاجوال هيفاء وهبي تستعرض جمالها أمام سيارتها الفارهة

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات “انستجرام”



وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة مرتدية ملابس كاجوال مكشوف باللون الأسود، واقفة بجانب سيارتها الفارهة،ونالت إطلالاتها إعجاب عدد كبير من المتابعين.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم"رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرونومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشيروإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما تضمنت الرحلة كثيرا منالأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقةلوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.