حقيقة إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر وإثيوبيا

كشف مصدر داخل منتخب مصر عن حقيقة ما تردد حول إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، خلال مباراة إثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا.

وأكد مصدر داخل المنتخب: “إن محمد الشناوي سليم ولم يتعرض للإصابة أمام إثيوبيا ولم يستكمل المباراة مصابا كما تردد”.

فيما قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم: إن فريقه حقق فوزا صعبا ولكنه مستحق أمام منتخب إثيوبيا.

وتابع فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: مستوى منتخب مصر لم يكن على المستوى المأمول، ولكن لا ننسى أن الموسم المحلي لم يبدأ بعد، وأن اللاعبين أغلبهم عائدون من فترة راحة سلبية طويلة، حتى المحترفين لم يصلوا بعد لفورمتهم الفنية المعروفة.

أضاف فيتوريا، هناك 8 لاعبين شاركوا مع منتخب مصر أمام إثيوبيا لم يخوضوا أي مباريات حتى الآن بسبب عدم بدء الموسم المحلي، والفوز في هذه الظروف هو المكسب الحقيقي.