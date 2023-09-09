أبو الفتوح عمارة.. حصل على الدكتوراه فى الإخراج وظل يقدم الأدوار الثانوية

فى ذكري ميلاده

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة ، والذي يعد واحدا من أبرز الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية في الفن المصري .

ولد ابو الفتوح عمارة في محافظة الدقهلية في عام 1928، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في بداية الستينيات بعروض فرقة عبدالرحمن الخميسي المسرحية ومن بينها (عزبة بنايوتي).

الفنان أبو الفتوح عمارة

أهم أعمال فتوح عمارة :

قدم ابو الفتوح عمارة لعد لك مسرحيات (روض الفرج) و(البريمة) لفرقة المسرح الحديث، كما عمل أيضًا للتلفزيون واﻹذاعة ومن أبرز أعماله مسلسلات أبوالعلا 90، الصبار، حلم الجنوبي.

وفي السينما شارك أبو الفتوح عمارة في العديد من الأفلام منها ليه يا دنيا، ليلة القتل، ناصر 56، ثلاثة على الطريق.

الفنان أبو الفتوح عمارة

أبو الفتوح عمارة يحصل على الدكتوراه :

أبو الفتوح عمارة كان عاشقا للفن ، لذلك فقد سافر الي روسيا من أجل الحصول علي الدكتوراه في الاخراج ، ورغم ذلك ظل يقدم ادوار ثانوية على الشاشة .

يوسف شاهين وأبو الفتوح عمارة :

ورغم الادوار التي كانت ذو مساحة صغيرة علي الشاشة ، الا ان أبو الفتوح عمارة تمكن من ترك بصمة واضحة ، وتاثير علي الشاشة ، وهو ما جعل المخرج يوسف شاهين يرشحه إلى دور كبير فى فيلم "العصفور"، بعد مشاهدته له فى دور لا يتعدى الدقيقة على الشاشة .

يوسف شاهين

اشتهر أبو الفتوح عمارة بشخصية عم أحمد في فيلم "قضية عم أحمد" مع الفنان فريد شوقي، فقام بدور العامل البسيط الذي ينسي سيجارته مشتعلة فوق البارود مما إلى انفجار المستودع.

الفنان أبو الفتوح عمارة

توفى أبو الفتوح عمارة في يوم 18 يوليو عام 1998 عن عمر يناهز 67 عاما، وترك خلفه ميراثًا يمتلئ بالأعمال الفنية المتميزة.