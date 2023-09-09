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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يتمنى السلامة لأهالي المغرب بعد الزلزال

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "ربنا يحفظ إخواتنا في المغرب زلزال يقترب من ٧ ريختر يضرب مناطق كثيرة في المغرب”. 

أفادت صحيفة هسبريس المغربية بأن  مختلف مناطق جهة فاس- مكناس تعرضت لزلزال آخر  على وقع الزلزال الذي ضرب المغرب. 

وأشارت الصحيفة إلى سكان مدينتي فاس ومكناس شعروا بقوة هذا الزلزال. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الخوف انتاب سكان المدينتين، مما دفعها إلى مغادرة منازلها والخروج إلى الشوارع والحدائق والساحات العمومية، تحسبا لوقوع هزات ارتدادية.

صحيفة هسبريس سكان مدينتي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك زلزال خالد الغندور هزات ارتدادية المغرب الزلزال

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