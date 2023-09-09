خالد الغندور يتمنى السلامة لأهالي المغرب بعد الزلزال

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "ربنا يحفظ إخواتنا في المغرب زلزال يقترب من ٧ ريختر يضرب مناطق كثيرة في المغرب”.

أفادت صحيفة هسبريس المغربية بأن مختلف مناطق جهة فاس- مكناس تعرضت لزلزال آخر على وقع الزلزال الذي ضرب المغرب.

وأشارت الصحيفة إلى سكان مدينتي فاس ومكناس شعروا بقوة هذا الزلزال.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخوف انتاب سكان المدينتين، مما دفعها إلى مغادرة منازلها والخروج إلى الشوارع والحدائق والساحات العمومية، تحسبا لوقوع هزات ارتدادية.